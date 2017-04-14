Вантажівки ООН з гумдопомогою прибули на окуповану територію Донбасу - Лисенко
15:25, 14 квітня 2017Суспільство
275 0
ООН відправила на Донбас шість вантажівок із гігієнічними наборами.
ООН допомогла жителям "ЛДНР" гігієнічними наборами / Фото УНІАН
Шість вантажівок від Організації Об'єднаних Націй, що перевозять гігієнічні набори, направились на неконтрольовану територію Донецької області.
Читайте такожАгентство ООН у справах біженців передає технічну допомогу для трьох КПВВ на Донбасі
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 6 вантажних автомобілів від ООН, що перевозили гігієнічні набори загальною масою 60,5 т для жителів Донецької області», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за даними звіту ПРООН щодо людського розвитку, в Україні на сьогоднішній день за межею бідності живе близько 60% населення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter