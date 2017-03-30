Близько 60% українців живуть за межею бідності - ООН

В Україні на сьогоднішній день за межею бідності живе близько 60% населення. Про це під час презентації звіту ПРООН щодо людського розвитку заявив постійний представник програми розвитку ООН в Україні Ніл Уокер.

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«Що стосується України, то ми говоримо про 1,7 млн внутрішньо переміщених осіб, 2,8 млн людей з інвалідністю, 60% населення, які знаходяться нижче межі бідності», — сказав він.

Як повідомлялося, Україна опустилася на 3 пункти в рейтингу ООН за Індексом людського розвитку. Україна посіла за підсумками минулого року 84-е місце серед 188 країн.