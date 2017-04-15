Російські прикордонники відкрили вогонь на кордоні з Україною

У Красносулинському районі Ростовської області російські прикордонники відкрили вогонь по контрабандисту, який обхідними шляхами намагався провезти з України приблизно 7 тис. пачок сигарет.

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Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу обласного управління ФСБ РФ.

Затриманий чоловік, який пересувався на автомобілі "Нива" без номерів, отримав дотичне поранення лівої ноги та руки. Контрабандистом виявився житель Росії. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Раніше у ФСБ РФ заявили про затримання в Самарі громадянина України, який "шпигував" на залізничному вокзалі. Планується його депортація до України.