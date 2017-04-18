У МЗС нагадали українцям про правила поведінки в Туреччині в умовах надзвичайного стану

Міністерство закордонних справ України попередило про збереження рекомендацій для громадян країни у зв'язку з продовженням на три місяці надзвичайного стану в Туреччині.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter.

«Туреччина продовжила надзвичайний стан ще на три місяці. Рекомендації МЗС українцям залишаються чинними», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, відповідні рекомендації українцям, які перебуватимуть в Туреччині, МЗС оприлюднило в липні 2016 року. Саме тоді рішенням президента Реджепа Тайїпа Ердогана було запроваджено надзвичайний стан строком на 3 місяці.

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У зв’язку з цим наголошувалось, що громадяни України повинні завжди мати при собі посвідчення особи, виявляти підвищену пильність і обережність, не відвідувати місць проведення мітингів та демонстрацій, без зайвої потреби уникати тривалого перебування в транспортних терміналах (аеропорти, морські порти, залізничні та автобусні вокзали), адміністративних будівлях, неухильно виконувати законні вимоги правоохоронних органів і місцевої влади, стежити за новинами щодо розвитку ситуації в країні та місці перебування.

Зокрема, надзвичайний стан передбачає окремі обмеження на пересування, проведення мітингів, демонстрацій, зібрань, вибіркові перевірки документів, посилення контролю ЗМІ, окремі з яких можуть заборонені або обмежено доступ до них, у разі виникнення відповідних обставин без спеціального дозволу може вилучатись чи конфісковуватись майно.

У разі затримання, потрапляння в ситуацію, яка носить загрозу життю та здоров’ю, зовнішньополітичне відомство радить українцям невідкладно звертатися до посольства України в Туреччині за номером телефону: +90 533 307 72 32, e-mail: emb_tr@mfa.gov.ua або Генерального консульства України в Стамбулі за номером телефону: +90 530 612 55 77, e-mail: gc_tr@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57.