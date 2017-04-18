Туреччина продовжила надзвичайний стан

Туреччина на три місяці продовжила режим надзвичайного стану, передає Російська служба Бі-бі-сі.

На такий крок Рада національної безпеки країни рекомендувала піти кабінету міністрів. Радбез зазначав, що це дозволить "забезпечити спадкоємність заходів для захисту принципу правової держави".

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Надзвичайний стан було введено в Туреччині в липні 2016 року після проваленої спроби військового перевороту і з тих пір його продовжували вже кілька разів.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині відбувся референдум, за результатами якого чинний глава держави отримає необмежені повноваження. Конституційну реформу підтримали 51% виборців. У Стамбулі та інших містах тисячі людей вийшли на вулиці в знак протесту проти результатів референдуму.