В Україні під заборону потрапив ще один російський телеканал

Російський телеканал Multimania TV вилучено з переліку дозволених для ретрансляції в Україні. Про це повідомили у Нацраді з телерадіомовлення.

Національна рада на засіданні 20 квітня ухвалила рішення вилучити телеканал Multimania TV з переліку іноземних програм для ретрансляції провайдерами програмної послуги в Україні.

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На сайті відсутні будь-які відомості про те, що телеканал латвійський, натомість розміщуються тільки російські дозвільні документи, зокрема свідоцтво про реєстрацію та ліцензія "Роскомнагляду".

Також зафіксовано трансляцію російськомовної неідентифікованої комерційної інформації (реклама або спонсорська інформація). "Відповідно до українського рекламного законодавства трансляція/ретрансляція іноземних телепрограм, які містять рекламу і походять з країн, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення та не є країнами Європейського Союзу, заборонено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за результатами моніторингу телеканалу "Охотник и рыболов", що має юрисдикцію Російської Федерації, Нацрада 23 лютого ухвалила рішення вилучити його із переліку дозволених в Україні.