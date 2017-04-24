Самойлова замість Євробачення поїде співати в окупований Крим

Кандидатка для участі в Євробаченні від Росії Юлія Самойлова, якій заборонили в’їзд в України, поїде виступати до окупованого Криму, передає «Радіо Свобода», з посиланням на прес-службу виконавиці.

Зазначається, що Самойлова співатиме на концерті до Дня перемоги.

"Вона виступатиме в Севастополі. Щонайменше, станом на сьогодні все підтверджено. Планується, що Юля заспіває там 2-3 пісні", – зазначили в прес-службі.

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Російські ЗМІ і раніше повідомляли про виступ Самойлової на окупованій території, втім зараз з'явилося офіційне тому підтвердження.

Як повідомляв УНІАН раніше, співачка Юлія Самойлова, яка не поїде на Євробачення в Київ у травні цього року, візьме участь у конкурсі в 2018 році. Генеральний директор "Першого каналу" Костянтин Ернст стверджує, що є відповідна домовленість з Європейським мовним союзом.