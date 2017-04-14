Росія збирається відправити Самойлову на Євробачення у 2018 році

Співачка Юлія Самойлова, яка не поїде на Євробачення в Київ у травні цього року, візьме участь у конкурсі в 2018 році. Генеральний директор "Першого каналу" Костянтин Ернст стверджує, що є відповідна домовленість з Європейським мовним союзом, передає ТАСС.

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Напередодні Перший канал відмовився від трансляції конкурсу. Рішення було прийнято на тлі відмови України у в'їзді Самойловій.

"Ми обговорювали це з європейським мовним союзом, і вони знають, що від Росії буде брати участь Юлія Самойлова", - сказав Ернст, відповідаючи на питання про можливість участі Росії в Євробаченні-2018.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня стало відомо, що СБУ заборонила в'їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, "рішення прийнято на підставі одержаних даних про порушення нею законодавства України".

Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму.

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Генеральний директор Європейської мовної спілки (EBU) Інгрід Делтенре погрожувала Україні санкціями за заборону Самойловій брати участь у цьогорічному Євробаченні в Києві. 23 лютого 2017 року Делтенре подала у відставку з посади директора Європейської мовної спілки, і фактично її повноваження припиняться влітку, одразу після Євробачення.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи заборону на в'їзд Самойлової, заявив, що Росія свідомо йшла на провокацію.

"Україна абсолютно чітко і послідовно стоїть на позиціях про невизнання незаконної анексії Криму, відвідання Криму Україна допускає лише через адміністративний кордон з Херсонською областю, інший спосіб є порушенням законодавства України, що тягне за собою санкції. Це абсолютно чітко відомо російській стороні і вимоги єдині для всіх. Російська сторона знала про це, і свідомо прийняла рішення, розраховуючи на провокацію", - сказав Порошенко.

62-й конкурс Євробачення пройде в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш ніж 40 країн.