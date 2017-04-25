У Львові заблокували російський "Сбербанк" (фото)

З 25 квітня у Львові на проспекті Чорновола, 2б, активісти "Національного корпусу" почали блокувати роботу відділення української "дочки" російського "Сбербанку".

Блокування відділення буде безстроковим, доки російський банк не піде з України, йдеться у повідомленні на сторінці "Нацкорпусу" у Facebook.

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"Національний корпус" з'являється за адресою проспект Чорновола, 2б, та своєю акцією запускає безстрокову блокаду й зворотній відлік, що діятиме до моменту покінчення над російськими ворожо налаштованими банками у місті Львові", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня учасники "Національного корпусу" встановили намети під будівлею "Сбербанку" в Києві і планують безстроково його блокувати.