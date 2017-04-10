"Національний корпус" розпочав безстрокову блокаду "Сбербанку" в Києві (фоторепортаж)

Учасники партії "Національний корпус" встановили намети під будівлею "Сбербанку" в Києві і планують безстроково його блокувати. Про це йдеться в заяві партії, опублікованій в Facebook.

"Активісти Національного Корпусу, як і було обіцяно раніше, прийшли тільки що до стін вже знайомого нам центрального відділення Сбербанку на Володимирській, щоб тепер вже остаточно домогтися завершення його роботи на території України. Під стінами Сбербанку наші активісти зараз виставляють намети Національного Корпусу, і на очах десятків нацгвардійців і правоохоронців, які прийшли його захищати, облаштовують територію для безстрокового блокування антиукраїнського фінансової установи", - йдеться в заяві.

У Харкові активісти також заявили про початок безстрокової блокади будівлі "Сбербанку", вхід до неї замурували.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи Сбербанк, «ВиЭс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк» строком на 1 рік. Введення санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих «ДНР» і «ЛНР» та публікації в російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема «Сбербанку», до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами.

Сбербанк Росії оголосив про продаж української "дочки". Покупцями виступають Norvik Banka (Латвія) і приватна білоруська компанія. Григорій Гусельников (через Norvik Banka) придбає 45%, Саїд Гуцерієв, власник білоруської компанії, - 55%. ЗМІ писали, що суму угоди оцінили в 130 млн доларів.

Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку україни з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів.