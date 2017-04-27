Версія про атаку безпілотника у Балаклії не підтвердилася - журналіст

Вчора відбувся слідчий експеримент у рамках розслідування вибухів на найбільшому українському арсеналі в Балаклії 23 березня. Перевірялася версія "Украероруху" про виявлення нібито повітряної цілі над Балаклією, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Жодних літальних апаратів над Балаклією у той день військова система ППО не виявила, розповіли джерела Цензор.НЕТ. "Провели перевірку, чи можливо, що якийсь безпілотник дальньої дії бачить "Украерорух", але не бачить радар ППО. Встановлено, що радар ППО повинен був бачити ціль. Таким чином, наразі версія про атаку безпілотника не підтверджується", - йдеться в повідомленні журналіста.

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За його словами, пріоритетна версія слідства наразі - диверсія на території бази, про що свідчить характер вибухів, зафіксований на камерах спостереження, і свідчення очевидців.

"Стався вибух в одному із захищених бункерів, де зберігалися боєприпаси. Бункер знищений дощенту. У ході розслідування з'ясувалися навіть несподівано цікаві, й можливо, позитивні факти. Виявлені цінні види боєприпасів, які, як вважали раніше, в Україні відсутні. Насправді, їх не бачила примітивна система обліку, а цілий бункер ракет для одного з видів сучасного озброєння раптом "знайшовся", - зазначив Бутусов.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня на складі Міноборони в місті Балаклія Харківської області почали вибухати боєприпаси і виникла пожежа.

Через небезпеку були евакуйовані близько 20 тисяч осіб. В результаті розривів снарядів загинула жінка, ще кілька осіб отримали поранення. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, згідно з результатами перших допитів, перед пожежею на складі було чути гул безпілотника, потім почалися вибухи.