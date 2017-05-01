До України прибули учасники Євробачення-2017 з 20 країн

В Україну прибули понад 200 учасників пісенного конкурсу "Євробачення-2017" з 20 країн.

Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі, її співробітники інтенсивно проводять заходи по оформленню учасників пісенного конкурсу на державному кордоні.

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Зазначається, що протягом трьох діб до України прибули понад 200 учасників і членів команд конкурсу майже з 20 країн світу. Найбільше учасників прикордонники оформили у пунктах пропуску для повітряного сполучення "Бориспіль" і "Київ". Ще одна команда прибула через автомобільний пункт пропуску "Платоново" в Одеській області.

Передбачається, що основними під час пропуску учасників та гостей "Євробачення" будуть пункти пропуску для повітряного сполучення, на які доведеться до 70% загальної кількості прибуваючих на пісенний конкурс. 20% будуть користуватися автомобільними пунктами пропуску. Ще 10% гостей та учасників конкурсу очікуються на залізничних напрямках.

"Пропуск через державний кордон учасників "Євробачення-2017" проходить у відповідності з вимогами чинного законодавства України в пріоритетному порядку, за технологічним принципам, які були застосовані під час масштабних міжнародних заходів, таких як "Євро-2012", зазначили у відомстві.

*** 62-й конкурс "Євробачення" пройде в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш ніж 40 країн.

Півфінали відбудуться 9 та 11 травня, фінал - 13 травня в Міжнародному виставковому центрі.