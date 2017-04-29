До Києва прибули перші учасники Євробачення-2017

Минулої доби у пунктах пропуску для повітряного сполучення «Бориспіль» та «Київ» прикордонники оформили двох учасників, які перші прибули на пісенний конкурс «Євробачення-2017».

Як йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби України, всього рейсами «Баку-Київ», «Лондон-Київ», «Стамбул-Київ» та Дубаї-Київ» для участі в конкурсі та його забезпечення, прибули 13 осіб.

«В ході підготовки до проведення в Україні у 2017 році «Євробачення» у Державній прикордонній службі України було проведено низку заходів, серед яких у взаємодії з ДФС опрацьовано процедури прикордонного та митного контролю для гостей і учасників пісенного конкурсу в пріоритетному порядку. Особлива увага під час прибуття учасників конкурсу буде приділятися безпековій складовій та підтриманню правопорядку в пунктах пропуску», – йдеться в повідомленні.

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Наразі Держприкордонслужба щодо даного питання вже вжила комплекс необхідних організаційних та практичних заходів. Пропуск через державний кордон учасників «Євробачення-2017» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України у пріоритетному порядку, за технологічними принципами, що були застосовані під час масштабних міжнародних заходів «Євро-2012» та інших заходів тощо.

Передбачається, що основними пунктами пропуску, які будуть задіяні під час пропуску учасників та гостей «Євробачення», будуть пункти пропуску для повітряного сполучення, на які припаде до 70 % від загальної кількості прибуваючих на пісенний конкурс. 20 % користуватимуться автомобільними пунктами пропуску, ще 10 % - залізничним сполученням.

«Крім того, учора представниками Адміністрації Держприкордонслужби взято участь в інструктивній нараді керівництва Національної поліції за участі першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового з питань забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів пов’язаних з днем міжнародної солідарності та щорічного пісенного конкурсу «Євробачення», – додали в ДПСУ.