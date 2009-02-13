Міліції потрібні суперпрофі з Луганська та Дніпропетровська
І жодних особистих симпатій
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що співробітники Луганського і Дніпропетровського обласних главків міліції мають обійняти високі посади у Міністерстві внутрішніх справ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську, відповідаючи на питання журналістів.
«Сьогодні суперпрофесіонали з луганської і дніпропетровської шкіл будуть заступати на високі посади в МВС», - сказав він.
«Я керувався і керуюся принципом не особистої симпатії, а професіоналізмом», - підкреслив міністр.
Водночас Ю.ЛУЦЕНКО висловив упевненість у тому, що йому вдалося «відучити» співробітників міліції «від формального підходу на плюс два дати статистику покращення і на мінус два погіршення ситуації».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 лютого, міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО представив у Дніпропетровську новопризначеного начальника ГУ МВС України у Дніпропетровській області Анатолія НАУМЕНКА.