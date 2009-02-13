Міліції потрібні суперпрофі з Луганська та Дніпропетровська

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що співробітники Луганського і Дніпропетровського обласних главків міліції мають обійняти високі посади у Міністерстві внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську, відповідаючи на питання журналістів.

«Сьогодні суперпрофесіонали з луганської і дніпропетровської шкіл будуть заступати на високі посади в МВС», - сказав він.

«Я керувався і керуюся принципом не особистої симпатії, а професіоналізмом», - підкреслив міністр.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО висловив упевненість у тому, що йому вдалося «відучити» співробітників міліції «від формального підходу на плюс два дати статистику покращення і на мінус два погіршення ситуації».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 лютого, міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО представив у Дніпропетровську новопризначеного начальника ГУ МВС України у Дніпропетровській області Анатолія НАУМЕНКА.