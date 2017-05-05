Прикордонники спростували фейки окупаційних ЗМІ про "вдалий" початок курортного сезону в Криму

Повідомлення ЗМІ окупованого Криму про зростання пасажиропотоку та нібито вдалий початок туристичного сезону не відповідають дійсності. Про це речник Держприкордонслужби Олег Слободян написав у своєму Facebook.

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"Російські ЗМІ окупованого Криму активно намагаються створити картинку "вдалого" початку туристичного сезону та заявляють про збільшення на травневі свята пасажиро-транспортного потоку із материкової України. Нібито, лише через КПВВ "Чонгар" до Криму прослідувало понад 18, 5 тисяч осіб. Але статистика говорить зовсім про інше", - написав Слободян.

За його інформацією, з 29.04 по 03.05 тенденції до збільшення пасажиро-транспортного потоку через пункт пропуску на адмінмежі з окупованим півостровом "Чонгар" не було.

"До прикладу, якщо протягом 5 робочих днів (з 24.04 по 28.04) адмінмежу у напрямку окупованого півострову у цьому КПВВ перетнуло 11.7 тисяч осіб та 2.4 тисяч транспортних засобів, то за 5 вихідних днів (з 29.04 по 03.05) прикордонники до анексованого Криму встановленим порядком оформили 9,7 тисяч осіб та 1.5 тисячі транспортних засобів. У порівнянні з минулорічним періодом травневих свят, пасажиропотік лише через контрольний пункт "Чонгар" у напрямку анексованого півострову у 2017 році знизився на 60 % та транспортний - на 62%", - йдеться у повідомленні.

Слободян також відзначив, що перед другою частиною травневих свят тенденція така ж сама. Якщо за минулу добу (4.05) адмінмежу до окупованого півострова через усі КПВВ перетнуло понад 3 200 осіб та 520 транспортних засобів то за добу 4.05.16 року до Криму прослідувало майже 3 700 осіб та 660 транспортних засобів.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.