В окупованому Криму почався "мертвий" курортний сезон (фоторепортаж)

У мережі показали порожні пляжі та вулиці курортних міст окупованого Росією Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Андрій Клименко.

На скріншотах з веб-камер показані вулиці та набережні Судака, Севастополя, Алушти, Керчі та Євпаторії. Кадри зроблені у день старту курортного сезону, 1 травня.

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"В Євпаторії розумні чиновники - всі веб-камери на набережній не працюють", - розповів журналіст.

Найбільша активність людей в анексованому Криму спостерігається не на пляжах, а через першотравнені демонстрації.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.