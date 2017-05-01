В окупованому Криму почався "мертвий" курортний сезон (фоторепортаж)

19:14, 01 травня 2017
Суспільство
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Пляжі міст окупованого Криму порожні, на вулицях популярних курортів теж малолюдно.

Судак
Судак /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Севастополь
Севастополь /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Першотравень у Севастополі
Першотравень у Севастополі /  © facebook.com/Andrii Klymenko
1 травня у Ялті
1 травня у Ялті /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Готель ''Ялта-Інтурист''
Готель "Ялта-Інтурист" /  © facebook.com/Andrii Klymenko
© facebook.com/Andrii Klymenko
Переправа в Керчі
Переправа в Керчі /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Керч
Керч /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Феодосія
Феодосія /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Феодосія
Феодосія /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Євпаторія
Євпаторія /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Алушта
Алушта /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Судак
Судак /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Балаклава
Балаклава /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Коктебель
Коктебель /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Коктебель
Коктебель /  © facebook.com/Andrii Klymenko

У мережі показали порожні пляжі та вулиці курортних міст окупованого Росією Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Андрій Клименко.

На скріншотах з веб-камер показані вулиці та набережні Судака, Севастополя, Алушти, Керчі та Євпаторії. Кадри зроблені у день старту курортного сезону, 1 травня. 

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"В Євпаторії розумні чиновники - всі веб-камери на набережній не працюють", - розповів журналіст.

Найбільша активність людей в анексованому Криму спостерігається не на пляжах, а через першотравнені демонстрації.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

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Теги: #окупація Криму#пляжі Криму