В Одесі скоєно збройний напад на начальника МРЕВ

Вчора ввечері невідомі особи скоїли напад з застосуванням зброї в центрі Одеси на начальника міського реєстраційно-екзаменаційного відділу ДАІ (МРЕВ-1).

Як повідомили УНІАН у департаментів зв’язків з громадськістю МВС України, напад було скоєно близько 21.00. Співробітник МВС підійшов до свого автомобіля і при спробі відчинити двері пролунав постріл.

Як зазначили в ДЗГ, постріл було скоєно з так званого «самострілу», який керувався за допомогою дистанційного пристою і був начинений дробом.

Внаслідок інциденту начальник МРЕВ отримав непроникаючі поранення тулуба, черевної порожнини та верхніх кінцівок. Наразі вирішується питання щодо порушення кримінальної справи. Однією з ймовірних причин нападу на співробітника МВС, є його професійна діяльність, зазначили в ДЗГ МВС.