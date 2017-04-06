Не витримали напливу: в Україні призупинили роботу всі центри "Паспортний сервіс"

Держпідприємство "Документ" повідомило, що всі центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс" тимчасово призупинили роботу.

"З технічних причин усі центри "Паспортний сервіс" тимчасово не працюють. Про відновлення роботи буде сповіщено на сайті", - йдеться у повідомленні сайту з видачі закордонних паспортів.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень сайт ДП "Документ" не працював, оскільки був перевищений ліміт запитів до нього. Підприємство входить до сфери управління Державної міграційної служби України та надає послуги з оформлення закордонного паспорта й низки інших документів.

6 квітня Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. "За" проголосував 521 депутат ЄП, "проти" - 75, утримались – 36.