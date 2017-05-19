На Героїв Сталінграда в Києві через прорив тепломережі обвалився асфальт, 25 будинків залишилися без води (фото)

У Києві на проспекті Героїв Сталінграда провалився асфальт через прорив тепломережі.

Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

"Щонайменше, 25 будинків залишилося без води! Дорогу повністю перекрили в обидві сторони. Трубам понад 35 років, хоча за регламентом їх треба було міняти років 10 тому", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у зв'язку з пошкодженням дорожнього полотна тимчасово змінено рух тролейбусів маршрутів № 24 і № 34 на пр. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенко в обидві сторони.

Читайте такожУ Дарницькому районі Києва прорвало водопровід, вулицю затопило іржавою водою (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, на місці прориву працюють відповідальні служби міста.

«Роботу тролейбусів маршруту № 24 організовано так: пр. Свободи - вул. Маршала Тимошенко (за власною схемою руху) - вул. Зої Гайдай - вул. Героїв Дніпра - пр. Героїв Сталінграда - вул. Північна і в зворотному напрямку. Тролейбуси маршруту № 34 курсують від ст. м «Петрівка» до ст. м «Мінська», - додали у КМДА.

Нагадаємо, раніше у Києві відбувся масштабний прорив трубопроводу, через що весь квартал був затоплений окропом.