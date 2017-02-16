У Києві цілий квартал залило окропом через прорив трубопроводу (фото, відео)

НП сталася сьогодні, 16 лютого, в Києві, на перетині вулиць Кирилівської та Вишгородської, передає dtp.kiev.ua.

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"Там стався прорив гарячої води. Квартал повністю опинився в окропі", - йдеться у повідомленні. Через це було ускладнено рух автотранспорту на перехресті вул. Кирилівська/вул. Сирецька.

Нагадаємо, раніше в Києві на Бессарабці прорвало трубу з гарячою водою: видимість на дорозі була обмежена. Зокрема, гаряча вода залляла вулицю, в тому числі й проїжджу частину.