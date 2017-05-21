Туреччина опублікувала угоду з Україною про взаємні поїздки громадян за ID-картками

В офіційному виданні Туреччини опубліковано угоду з Україною про взаємні поїздки громадян по ID-карткам. Про це повідомив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк у Facebook.

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"Турецька влада 20 травня офіційно опублікувала рішення 2017/10324 про внесення змін до порядку взаємних поїздок та визнання нового (внутрішнього) українського паспорта (ID карти) як проїзного документа (travel document) для поїздок громадян України до Туреччини. Чекаємо ноту МЗС із офіційною датою початку поїздок. Я думаю, один-два тижні", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні в Міністерстві закордонних справ висловили сподівання, що угода між Україною і Туреччиною про взаємні поїздки громадян по ID-картками набуде чинності на початку літа.