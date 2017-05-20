Порошенко: безвіз з ЄС - остаточний розрив України із радянською імперією

Президент України Петро Порошенко заявляє, що надання безвізового режиму з боку Європейського Союзу має історичне значення для України та є остаточним відходом Києва від пострадянського минулого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка відбулась у резиденції федерального уряду Німеччини – замку Месеберг (м. Гранзее, земля Бранденбург).

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«На цьому тижні у нас відбулась надзвичайно важлива подія – урочисте підписання 17 травня угоди про безвізовий режим (для громадян України з боку ЄС – УНІАН), і хотів би подякувати пані канцлеру та всім лідерам країн Євросоюзу за ті надзвичайно важливі зусилля для можливості цього рішення. Воно має історичне значення для України. Це є остаточний вихід з радянської імперії, повернення України до родини європейських народів та визнання тих реформ, тих кардинальних змін, що відбулися в нашій країні за останні три роки», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня у Європейському парламенті відбулась урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з ЄС.

Законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим для українців набуде чинності.