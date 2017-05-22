В окупованому Криму помер дідусь Джамали

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала повідомила про смерть свого дідуся в Криму.

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Про це артистка написала на своїй сторінці в Facebook.

"Мій дідусь Айяр Джемалядин оглу помер сьогодні вночі. Дженазе пройде в Кучук Озене о 15.00. Аллах размет ейлесин", - йдеться в повідомленні.

Раніше Джамала зазначала, що її дідусь відмовляється переїхати з окупованого Криму. Сама співачка дуже переживала, що не може відвідати хвору близьку людину.

Айяр Джамаладінов в 16 років був депортований в Середню Азію разом з родичами. "Ми все життя мріяли, що все одно повернемося, і боролися. Все одно, за будь-яку ціну", - розповідав він в інтерв'ю. Родині вдалося повернутися в Крим в кінці 20 століття. Джамала написала про це пісню «1944», з якої представила Україну на Євробаченні-2016.