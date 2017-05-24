У Харкові відкрили програму НАТО для розвитку працівників цивільно-правоохоронних органів

У Харкові відкрили програму професійного розвитку Україна-НАТО для працівників цивільно-правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, програму презентували в Національній академії Національної гвардії України у Харкові голова Представництва НАТО в Україні Александр Вінніков та заступник командувача Нацгвардії Микола Балан.

“Наша делегація приїхала до Харкова, щоб взяти участь у відкритті вступного курсу НАТО для академії Нацгвардії України. Ми це робимо в рамках нашої підтримки України проводити системні реформи у секторі безпеки та оборони, в тому числі реформи оборонної освіти”, - сказав Вінніков.

За його словами, програма професійного розвитку Україна-НАТО працює вже близько 10 років.

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Керівник програми професійного підготовки Україна-НАТО Ове Уруп-Медсен зауважив, що програма започаткована для розвитку в Україні цивільно-правового сектору.

“Ми навчаємо український персонал таких речей як лідерство, комунікативні навички, керування структурами, підрозділами. Також нас цікавлять мовні навички. Для нашої навчальної програми потрібен опорний об’єкт, опорний заклад. Таким опорним об’єктом стала Національна академія Національної гвардії України. Ми хочемо зробити з нашої співпраці тут взірець для всієї України”, - сказав Уруп-Медсен.

Він наголосив, що керівництво Нацгвардії та харківської академії виявили надзвичайний ентузіазм і зацікавленість у запровадженні цієї програми.