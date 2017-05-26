У Житомирі 58 родин прикордонників отримали квартири

Сьогодні у Житомирі 58 родин військовослужбовців Державної прикордонної служби отримали ключі від нових квартир. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні у Житомирі 58 родин військовослужбовців Держприкордонслужби отримали квартири у новобудові по вулиці Народицькій, 1.

«Квартири у зведеному будинку, на будівництво якого було виділено з державного бюджету 44 мільйони гривень, отримали військовослужбовці прикордонного загону та управління Північного регіонального управління, що дислокуються у Житомирі. При цьому 35 прикордонників із 58-ми, які сьогодні отримали власне житло, брали участь в антитерористичній операції на сході України», - уточнили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної ради.

До новобудови вже підведені електропостачання, теплопостачання, є гаряча вода, встановлена сучасна сантехніка, а задля зведення будинку використовувались сучасні матеріали.

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Вручали ключі від нового житла прикордонникам голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко, голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма та Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«День прикордонника ми відзначаємо подією – вручаємо житло нашим прикордонникам. Забезпечення житлом – це дуже важлива складова соціального пакету для прикордонників, яку ми зобов’язалися виконувати», - наголосив, зокрема, Назаренко.

За його даними, цьогоріч на будівництво різних об'єктів, і в тому числі - житла, Держприкордонслужбі України виділено загалом 200 млн грн.

«За ці гроші ми вже зводимо 12 об’єктів, 6 з яких здамо вже у цьому році», - повідомив Назаренко.