Український суд виправдав екс-"міністра вугілля ЛНР"

Кремінський районний суд Луганської області виправдав гірника Сергія Баранова, який в "ЛНР був міністром вугільної промисловості і енергетики". Про це повідомляє "5 канал".

Головним аргументом стало те, що сторона звинувачення не надала достатньо доказів причетності Баранова до створення терористичної угруповання. У суді Баранов і його захист довели, що "міністром" він став вимушено під дулами автоматів.

"Суд судив Баранова Сергія Олександровича за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Визнати винним і виправдати за недоведеністю вчинення ним цих кримінальних правопорушень", - зачитав рішення суддя Кремінського районного суду Валерій Ковальов.

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При цьому прокурори вимагали позбавити волі підсудного на 10 років. Прокуратура вже заявила, що буде оскаржувати це рішення в апеляційному суді.

Зазначається також, що за 26 місяців слідчих дій та перебування за ґратами двічі змінювалися прокурори і чотири рази - склад суддівської колегії.

На YouTube також доступне відео, де "міністр вугільної промисловості ЛНР", розповідає про стан галузі і організації роботи підприємств.

Довідка УНІАН: Баранов очолив створене бойовиками для незаконного привласнення українських вугільних ресурсів «міністерство» у травні 2014 року при підтримці тодішнього голови ЛНР» Болотова. До кінця серпня 2014 керував вугільними підприємствами на тимчасово окупованій території України в інтересах НВФ.