"Співала і буде співати": Лобода зібралася з концертом в Харків, її продюсер кланяється за підтримку в мережі

Скандальна українська співачка Світлана Лобода зібрався виступити в Харкові.

Про це свідчить посаду продюсера Нателлы Крапівіною в Instagram.

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"Буквально за пару днів нас підтримали понад 50 тисяч осіб. Я дякую і низько вклоняюся кожному небайдужому! Друзі, я вас запевняю, ми співали співаємо і будемо співати в Україні, як і в інших країнах світу. І вже дуже скоро побачимося в Харкові!" - написала вона.

Продюсер зазначила, що 31 травня в інтернеті пройшла акція в підтримку Лободи, в якій активну участь взяли жителі Одеси, Харкова та Києва.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 28 травня активісти зірвали концерт Світлани Лободи в Одесі. Після зриву концерту Лободи активісти "Правого сектора" пообіцяли влаштувати "гарячий" прийом Івану Дорну. Пізніше стало відомо, що співак повідомив про скасування концерту.