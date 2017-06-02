У Мережі запустили оригінальний флешмоб для допомоги онкохворим дітям

Засновник благодійного фонду Таблеточки Ольга Кудінєнко запропонувала користувачам Мережі оригінальний флешмоб, щоб зібрати кошти хворим дітям і він став вірусним.

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За правилами флешмобу, потрібно вибрати купюру, яку ви можете пожертвувати на благодійність, зігнути її так, щоб була видна половина портрета і сфотографуватися з нею, щоб ваше обличчя доповнювало половину.

Далі потрібно опублікувати фотографію в соціальних мережах з хештегом #moneycanchallenge і відмітити трьох друзів. Якщо вони зроблять теж саме, то потрібно перерахувати суму з фотографії на допомогу онкохворим дітям.

Флешмоб вийшов дуже заразливим і оригінальним.