"Укрпошта" створила штемпель на честь Любомира Гузара

"Укрпошта" виготовила спеціальний штемпель на честь Блаженнішого Любомира Гузара, повідомляє "112 Україна" з посиланням на прес-службу пошти.

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"Спецпогашення заплановано провести у понеділок, 5 червня в Києві на Лівобережному поштамті з метою вшанувати пам'ять Любомира Гузара", - йдеться в повідомленні.

"З метою вшанування пам'яті Блаженнішого Любомира Гузара, Верховного Архиєпископа-емерита Української Греко-Католицької Церкви 5 червня в Києві на Лівобережному поштамті (02002) відбудеться спецпогашення спеціальним поштовим штемпелем "Любомир Гузар. 1933-2017. "Моє велике бажання - бути людиною". 02002, Київ, 05.06.2017", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 червня о 18:30 на 85-му році життя після важкої хвороби помер колишній глава УГКЦ Любомир Гузар.