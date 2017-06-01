В УГКЦ назвали дату похорону Любомира Гузара

Архиєрейська Божественна літургія з чином похорону верховного архієпископа та колишнього глави Української греко-католицької церкви Любомира Гузара відбудеться у понеділок, 5 червня. Про це повідомляється на сайті УГКЦ.

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"Архиєрейська Божественна Літургія з чином похорону Блаженнішого Любомира відбудеться у понеділок, 5 червня 2017 року, об 11.00 у Патріаршому соборі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, глава Української греко-католицької церкви у 2005-2011 роках Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя.

У зв'язку зі смертю Любомира Гузара 1 червня у Львові оголошено день жалоби.