Помер Блаженніший Любомир Гузар

Глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

Як повідомляється на сайті УГКЦ, архиєпископ-емерит Любомир відійшов до вічності сьогодні о 18.30.

При цьому зазначається, що «про похоронні відправи буде повідомлено згодом».

В миру Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 року у Львові.

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У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. Спочатку зупинилися в Австрії. У м. Зальцбурзі Любомир продовжив навчання в українській гімназії.

У 1949 році родина Гузарів переїхала до США. Середню освіту майбутній архиєпископ здобув у Малій духовній семінарії в Стемфорді (штат Коннектикут).

У листопаді 1996 року Любомир призначений єпископом-помічником глави УГКЦ. 26 січня 2001 року вибраний верховним архиєпископом УГКЦ. 21 лютого призначений Папою Іваном Павлом ІІ кардиналом Католицької церкви.

10 лютого на прес-конференції в Києві Любомир повідомив про те, що цього дня Папа Венедикт XVI прийняв його зречення з уряду верховного архиєпископа УГКЦ. Відповідне прохання до понтифіка глава УГКЦ подав, коли йому виповнилося 75 років.