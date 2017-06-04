Київ прощається з Любомиром Гузаром (фото, відео)

У неділю, 4 червня, в Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового віряни прощаються з колишнім предстоятелем Української греко-католицької церкви кардиналом Любомиром Гузаром, пише Тиждень.ua.

З самого ранку в храмі відбуваються літургії. До Собору приходять люди, аби віддати останню шану Блаженнішому Любомиру.

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Попрощатися з кардиналом можуть всі охочі бажаючі.

У понеділок, 5 червня, об 11 годині почнеться скорботна архієрейська божественна літургія з чином погребення.

Як повідомлялося, багаторічний керівник Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя.