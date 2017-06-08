"Рахунок 3:0 на користь активістів": третій зірковий гастролер скасував виступ в Одесі

Російський репер МОП, як і Іван Дорн та LOBODA, не виступлять найближчим часом в Одесі. Після кількох заяв активістів з загрозами зриву концерт артиста в місті скасували.

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Про це повідомив радник голови НПУ в Одеській області Руслан Форостяк. У соцмережі він оприлюднив фотографію виконавця з підписом "Скасовано" і продублював цей меседж тексту.

"Виступ виконавця МОП (РФ), запланований на 10 червня у нічному клубі Боно в Одесі, скасовано", - зазначив він.

Сам репер поки що не відреагував на ситуацію. До речі, він є одним з підопічних Тіматі і дружить із забороненою для в'їзду в Україну Христиною Сі.

Як повідомив УНІАН-Таблоїд, Іван Дорн після скасування концерту написав виправдувального вірша.