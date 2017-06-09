В Україні введуть нові військові звання, як в армії НАТО

Міністерство оборони України розробило законопроект, який передбачає підвищення ролі сержантського і старшинського складу ЗСУ відповідно до стандартів НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила начальник управління комунікацій та преси міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

За її словами, зараз на розгляді в Адміністрації президента, Верховній Раді та Кабінеті міністрів знаходяться 26 проектів нормативно-правових актів, що забезпечують реалізацію реформ у сфері оборони.

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«Зокрема, планується до розгляду у парламенті проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців». Він покликаний підвищити роль сержантського і старшинського складу Збройних Сил України у навчанні, вихованні, підготовці особового складу та виконанні завдань за призначенням відповідно до стандартів НАТО. Документ передбачає встановлення нових військових звань сержантського і старшинського складу», - зазначила Гаврилюк.

Вона також пояснила, що це такі нові армійські військові звання як «штаб-сержант», «майстер-сержант», «старший майстер-сержант», «головний майстер-сержант», а також корабельні військові звання: «штаб-старшина», «майстер-старшина», «старший майстер-старшина» та «головний майстер-старшина».

З цією метою законопроектом вносяться зміни до закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», статуту внутрішньої служби та дисциплінарного статуту ЗСУ.