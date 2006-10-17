Маршрутка врізалася в ”Таврію”: 10 постраждалих

Під час ДТП у Дніпропетровську травмовано десятеро осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, учора о 21.30 у Дніпропетровську на мосту через Дніпро сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса з “Таврією”. На даний час невідомо, з яких причин водій маршрутки виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковиком.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали десятеро осіб: водій та двоє пасажирів “Таврії” і семеро пасажирів мікроавтобусу.