"Одеських хуліганів не боїться": ще один музикант з РФ вирішив не їхати до України

Внесений в базу сайту "Миротворець" російський діджей Андрій Ширман, відомий як DJ Smash, вирішив не їхати на концерт в Одесі після того, як активіст Сергій Стерненко оприлюднив графік зривів виступів артистів, які виступають в Криму і Росії, в місті.

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Dj Smash, який до цього заперечував свої виступи в Криму, зараз обурився, що його в цьому звинувачують, і вирішив поки не показуватися в Україні, пише "Комсомольская правда".

"Швидше за все я на концерт не поїду, бо вже зайнятий у цей день — 17 червня буду виступати на відкритті Кубка конфедерацій в Санкт-Петербурзі. Я не встигаю в Україну. Але все одно ставлюся до цього погано. Ситуація не пов'язана з цими загрозами. З одеськими хуліганами все простіше. Я, як людина з одеськими коренями, думаю, знайшов би вихід. Але боюся, що просто не зможу в'їхати в країну через список "Миротворця". Тому я почекаю поки що там не вирішиться і потім приїду з новими концертами", - пообіцяв Ширман.

"Я читав в газеті інтерв'ю лідера цих хуліганів, він сказав, що ми не дамо зробити концерт Dj Smash, тому що він близький друг і шанувальник Володимира Путіна — дослівно.

Звичайно, мені б хотілося бути дуже близьким другом Володимира Путіна. Але, на жаль, я залишаюся його шанувальником та прихильником", - поскаржився діджей.

"Те, що відбувається, історія з тим, що з'їздив до Криму і тебе не пускають на Україну, це самий верх марення, який може бути. Тому що для мене, який народився, виріс і навчався в СРСР, де Україна, Росія, всі радянські республіки були однією країною, зубрившего все про дитинство "15 республік — 15 сестер" - це якийсь космічний катаклізм", - пояснив Ширман, якому не повідомили, що СРСР з 1991 року не існує.

"Забороняти в'їзд — це неправильно. Політичні ігри та інтриги інших людей, які також народилися і виросли в цій же країні, для мене мають мало якесь значення. Але мені шкода, тому що в Україні у мене багато друзів, всі вони дуже хороші люди. Тепер буду запрошувати їх у гості до Москви", - вирішив російський діджей.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше одеські активісти оприлюднили "чорний список" артистів, чиї концерти будуть зривати.