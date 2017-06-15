Путін змінив платівку: назвав українців і росіян "народами-родичами"

Президент Росії Володимир Путін, який раніше заявляв, що українці та росіяни «один народ», заговорив про «народи-родичі». Про це російський лідер сказав в інтерв'ю в новому фільмі американського режисера Олівера Стоуна.

Показ третьої частини цієї чотирисерійної документальної стрічки почався в середу на американському кабельному каналі Showtime.

У бесіді зі Стоуном президент РФ відзначив близькість російського й українського народів.

«З Україною нас пов'язують тисячі ниток. Я глибоко переконаний, що український і російський народ не просто близькі родичі, це практично одне й те ж», - сказав Путін.

«Що стосується мовних особливостей, культурних особливостей, історичних особливостей, це, безумовно, вимагає поваги, і, до речі кажучи, завжди шанувалося і в рамках єдиної країни», - наголосив президент РФ.

«Досить сказати, що весь Радянський Союз протягом десятиліть очолювали вихідці з України. Мені здається, це багато про що говорить», - нагадав Путін.

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Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2016 року Путін у ході засідання клубу «Валдай» вкотре заявив, що росіяни і українці - «один народ, який спочатку розділили, а потім стравили».

«Я зараз не говоритиму про те, хто в чому винен. Але я вважаю, як і вважав, що росіяни і українці - це дійсно один народ. У нас є люди крайніх поглядів, націоналістичних - як у Росії, так і в Україні, але в цілому, в більшості своїй - це один народ. Народ однієї історії, однієї культури, дуже близький етнічно», - вважає російський президент.

«Нас спочатку розділили, а потім стравили, але ми самі в цьому винні, і ми повинні самі знайти вихід з цієї ситуації. Упевнений, що здоровий глузд переможе, і ми цей вихід знайдемо», - додав Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.