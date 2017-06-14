За день до "прямої лінії" з Путіним надійшло понад 1,6 мільйона питань: вторгнення в Україну росіян не цікавить

Близько 1,6 млн питань надійшло за день до «прямої лінії» з президентом РФ Володимиром Путіним. Вторгнення в Україну росіян не цікавить.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам, що питання зовнішньої політики хвилюють жителів Росії набагато менше. "Меншою мірою. Я б сказав, навіть не на десятому місці», - зазначив Пєсков, коментуючи питання про те, наскільки росіян хвилює зовнішня політика - події, що відбуваються в Сирії й в Україні.

Він повідомив, що вже надійшло близько 1,6 млн питань, при цьому більшу частину громадян хвилюють питання, пов'язані з соціальною тематикою, ЖКГ та охороною здоров'я.

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«Зараз десь 1,6 мільйона масив. Питання ми перебрали руками, все подивилися. Менше фізично, але досить багато дивився і дивиться сам президент. Соціальні питання, як і раніше, залишаються на провідних позиціях порядку денного. Це найрізноманітніші соціальні питання, пов'язані й із зарплатами, і з пенсіями, і з соціальною допомогою. Проблематика ЖКГ, природно. Потім питання, пов'язані з охороною здоров'я. Їх досить багато по країні», - сказав Пєсков.

За його словами, традиційно багато надходить життєвих історій, в яких люди просять у Путіна допомоги.

«Можна сміливо сказати, що, на жаль, як і раніше, більшість питань - це ті питання, які може і має вирішувати місцева регіональна влада. Як і раніше, люди часто говорять про те, що до президента їм достукатися іноді буває легше, ніж до керівництва своїх власних регіонів. Такі звернення дивитися і читати дуже боляче», - зазначив Пєсков.

«Пряма лінія» з президентом відбудеться 15 червня. Традиційні телевізійні «прямі лінії» з'явилися під час першого президентського терміну Путіна. Перша відбулася 24 грудня 2001 року, чотирнадцята - 14 квітня 2016 року.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.