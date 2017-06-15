У неділю в Києві одна за станцій метро певний час працюватиме лише для учасників "КиївПрайд"

У неділю, 18 червня, в Києві на станціях метро Університет, Золоті ворота, Театральна, а також Олімпійська, так само, як і на підходах до контрольно-пропускних пунктів буде посилена присутність правоохоронців. Пропуск учасників заходу почнеться о 9-00 та закінчиться о 10-00. Після завершення маршу одна зі станцій метро тимчасово працюватиме лише для його учасників. Про це повідомили у прес-службі "КиївПрайд".

Читайте такожПоліція обговорила з депутатом ЄП проведення багатотисячного гей-параду в КиєвіПроцес входу передбачатиме прохід через металодетектори та вибіркові перевірки сумок та документів. Організатори радять мати при собі документи, що посвідчують особу, а також не приносити із собою зброю, скло, гострі, колючі, ріжучі, вибухонебезпечні та інші заборонені предмети.

"Після закінчення Маршу, основним способом відходу буде метро: станція заздалегідь буде закрита та працюватиме лише учасників Маршу. Як на самій станції, так і у вагонах та вздовж усього маршруту руху поїздів буде посилена присутність правоохоронців", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Назву станції організатори оприлюднять пізніше.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 14 червня відбулася церемонія відкриття форуму "КиївПрайд 2017". Марш рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти у Києві відбудеться 18 червня.