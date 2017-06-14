Спалений прапор ЛГБТ та охорона: у Києві пройшла церемонія відкриття форуму "КиївПрайд 2017" (фоторепортаж)

У Києві відбулася церемонія відкриття форуму "КиївПрайд 2017". Марш рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти у Києві відбудеться 18 червня, передає кореспондент УНІАН.

Церемонію відкриття охороняли правоохоронці. Однак пізніше супротивники руху ЛГБТ підпалили прапор ЛГБТ біля Малої опери, де проходить церемонія відкриття форуму "КиївПрайд 2017"

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Раніше представник організації KyivPride Зорян Кісь розповідав, що цьогоріч на «Марші рівності» очікують 5 тисяч людей.

"Якщо минулого року в Марші рівності взяли участь близько 2 тис. осіб, то в цьому ми плануємо, що до ходи приєднається близько 5 тис. учасників", - сказав Кісь.