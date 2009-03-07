У Кіровограді застрелили директора філії «Східно-Європейського банку»

Сьогодні вночі у Кіровограді був застрелений директор місцевої філії «Східно-Європейського банку» Євген Голубєв 1978 року народження.

Про це кореспонденту УНІАН стало відомо від компетентних джерел у правоохоронних органах.

За наявною інформацією, банкіра вбили двома пострілами в голову. Чоловік у цей час перебував у квартирі своєї подруги. Жінка залишала приміщення на 40-50 хвилин у власних справах, а коли повернулась, знайшла тіло Є.Голубєва.

З’ясовуються обставини і мотив убивства. Одна з версій – фінансова діяльність Є.Голубєва.