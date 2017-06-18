У центрі Києва почалися сутички поліції і противників Маршу рівності, підірвав петарду

У центрі Києва почалися сутички поліції і противників Маршу рівності. Про це повідомляє "112 Україна".

Поліцейські на конях намагаються не допустити противників Маршу рівності до колони Маршу.

Противники Маршу підірвали петарду.

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Учасники «Маршу рівності» змінили маршрут, щоб уникнути зіткнень з противниками заходу. Поліція стежить за правопорядком в місцях проведення всіх акцій і проводить превентивні заходи для гарантування безпеки всіх учасників, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"За кілька хвилин до початку руху Маршу рівності поліція взяла в кільце противників Маршу. Противники зрозуміли, що учасники Маршу змінили маршрут і намагалися прорвати кільце, було кілька спроб. Але кінна поліція не дала пройти ні в парк Шевченка, ні в бік будинку вчителя. Під час цих спроб підірвали петарду, вибух був досить сильним, але ніхто не постраждав. Сутички тривали 3-4 хвилини. Після цього спроб порватися більше не було", - передає корреспондет "112 Україна".

"Колона учасників "Маршу рівності" вирушила в напрямку вулиці Хрещатик. За попередніми підрахунками, участь у заході беруть близько 2500 чоловік", - написала в Facebook речник поліції Києва Оксана Блищик.

Також один з противників Маршу рівності намагався зупинити колону. Поліція припинила ці спроби.