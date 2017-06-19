На Харківщині в рамках боротьби з ботулізмом вилучають річкову рибу

Як повідомили у відомстві, перевірено 710 суб'єктів господарської діяльності, припинена реалізація 279,375 кг рибної продукції без відповідних документів, передає "Дозор".

Читайте такожМОЗ дозволив ввезти незареєстровані в країні ліки проти ботулізму й укусів гадюкДо адміністративної відповідальності притягнуто 6 приватних підприємців.

З керівниками суб'єктів господарювання проводиться роз'яснювальна робота з особистої відповідальності за реалізацію неякісної і невідомого походження риби та рибної продукції.

За даними Українського центру з контролю і моніторингу захворювань МОЗ в Україні з початку року зареєстровано 62 випадки ботулізму, 71 людина постраждала. З квітня померло вісім чоловік, які вживали в'ялену і копчену рибу і одна особа, яка вживала м'ясну тушонку власного виробництва.