Україна завоювала головний трофей на домашньому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

19 червня в прес-центрі УНІАН відбулася офіційна прес-конференція керівництва групи компаній Sport Life і Федерації України зі стрибків у воду, присвячена підсумковим виступам збірної України на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Києві, за участю національних телевізійних ЗМІ: СТБ, Новий канал , ICTV, 5 канал, 24 канал, XSport. Також серед учасників конференції - медалісти збірної України зі стрибків у воду: Анна Письменська, Олег Колодій, і головний тренер збірної команди України зі стрибків у воду Тамара Токмачева.

Нагадаємо, що Україна вперше в історії приймала чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Змагання проходили з 12 по 18 червня в одній із кращих спортивних споруд Європи - столичному Центрі спорту «Ліко», де розмістилися Федерація України зі стрибків у воду і фітнес-клуб Sport Life.

В ході прес-конференції президент Федерації зі стрибків у воду Ігор Лисов прокоментував підсумкові результати змагань: «Вітаю Україну з першим загальнокомандним місцем на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Дякую всім спортсменам і тренерам за високу професійну підготовку і яскраву боротьбу на чемпіонаті. У чемпіонаті взяли участь понад 100 спортсменів з 23 країн. Їм дуже сподобалося наше місто, наша країна. Телетрансляції викликали ажіотаж у всіх країнах Європи».

Також Ігор Лисов підкреслив: «Ми змогли прийняти і організувати чемпіонат завдяки появі в Києві ультрасучасного спортивного комплексу. Він є не тільки чудовим майданчиком для чемпіонатів будь-якого рівня, а й базою для підготовки наших українських спортсменів. Наша команда молода, має істотний потенціал для нових перемог на олімпіадах і чемпіонатах світу. Плюс наша дитяча школа починає підготовку спортсменів з 4-х років. Тому я впевнений, Україна назавжди стала зіркою водних видів спорту».

«Блискуче організована грандіозна спортивна подія, якою зможе пишатися вся Україна, так само, як і проведенням Євро 2012 або Євробачення», - відмітив засновник групи компаній Sport Life Дмитро Єкимов. - «Зараз ми бачимо істотні вигоди, які отримує суспільство і держава при будівництві приватним бізнесом спортивних об'єктів. Серед наших 50 фітнес-клубів є і майданчики, готові приймати змагання світового рівня з плавання, боксу, інших бойових єдиноборств, сквошу, силових і танцювальних дисциплін. І зростання мережі Sport Life до 100 фітнес-клубів в найближчі три роки, можна буде всерйоз вважати грандіозним внеском в розвиток спортивної інфраструктури, масове оздоровлення населення країни. І зараз ми працюємо з іншими федераціями над будівництвом нових комплексів чемпіонського рівня. Ми будемо готові приймати чемпіонати Європи та Світу з десяткам видів спорту!»

Також Дмитро Єкимов поділився планами про розвиток мережі фітнес-клубів Sport Life за кордоном: «Ми спілкуємося з багатьма європейськими країнами, але у них спорт до сих пір ще напівдержавний, тому і важче. Зараз ми почали працювати з Азербайджаном і Білорусією. У багатьох пострадянських країнах спорт досі залишився субсидованим, це об'єкт дотацій, а не взаємодії держави і приватного бізнесу, тому люди приїжджають і переймають наш досвід. Також ми ведемо переговори з Австрією та Угорщиною».

У найближчих планах Ігоря Лисова і Дмитра Екимова відвідати Азербайджан.

«Ця країна добре підготовлена, вона приймала перші європейські олімпійські ігри. Інфраструктура в Азербайджані дуже хороша, але вдихнути життя, на жаль, вони не можуть. Тому ми плануємо поїхати до Міністра спорту Азербайджану в найближчі два тижні. Якщо у нас відбудеться домовленість, тоді наступною країною, де буде широко представлена мережа Sport Life, стане Азербайджан », — сказав Ігор Лисов.

За результатами змагань Україна взяла 1-е загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. У медальному заліку Україна посіла 2-е місце. В цілому українські спортсмени завоювали 10 медалей (3 золотих, 4 срібних, 3 бронзових).