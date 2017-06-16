Вкрадені за Януковича півмільйона доларів вже надійшли на рахунок Мін'юсту - Єнін

Понад 500 тисяч доларів, які незаконно вивів з України Мін’юст за часів Віктора Януковича, вже надійшли на рахунок українського міністерства юстиції.

Про це в ефірі "112 каналу" розповів заступник генпрокурора Євген Єнін.

"Це є перший випадок повернення коштів, здобутих злочинним шляхом, командою Юрія Луценка з-за кордону, оскільки ті 1,5 мільярда доларів, які Генеральна прокуратура повернула наприкінці квітня, були заарештовані на рахунках українських банках", - сказав він.

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Єнін повідомив, прокуратура кілька місяців тому розпочала переговорний процес із представниками американської компанії, причетної до виведення грошей.

"Ми переконали їх в доцільності якомога більш активної співпраці з українським слідством. Маю зазначити, що ця компанія надзвичайно опікується питаннями своєї ділової репутації, і саме це стало поворотним моментом у тому, щоб ще до вердикту кримінального суду в Україні зазначені кошти були поверненні в Україну хоча б тому обсязі, в якому вони зберігалися на гарантійному рахунку зазначеної фірми. Можу сказати, що це приблизно 560 тис доларів", - розповів він.

За словами Єніна, міністр юстиції Павло Петренко підтвердив, що вказані кошти вже надійшли на рахунок Міністерства юстиції.

Єнін також зазначив, що група осіб за часів президентства Віктора Януковича "підписала і допустила підписання фіктивної угоди про надання послуг, які ніколи не були надані". "В той же час гроші були перераховані", - сказав він.

При цьому він не назвав імена причетних до оборудки посадовців, оскільки досудове розслідування ще триває.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що департамент міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури спільно з Департаментом юстиції США забезпечив повернення в Україну більше $500 тис., незаконно виведених керівництвом Мін'юсту часів Януковича.