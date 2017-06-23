Турчинов пояснив, чому жителів окупованих територій додатково перевіряють перед отримання біометричного паспорта

На окупованих територіях Росія захопила бази даних, які б дозволяли ідентифікувати отримувачів українських закордонних паспортів. Про це у Харкові під час брифінгу заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, коментуючи інформацію про додаткові перевірки мешканців окупованих територій України перед отримання біометричного закордонного паспорта.

Читайте такожЧерги по біометрику: жителі окупованого Донбасу масово кинулися оформляти закордонні паспорти (відео)“Ми можемо не мати бази даних, яка була захоплена російськими окупантами, щоб ідентифікувати цю людину. Більше того, перевірити, чи немає вона іншого громадянства, чи немає відношення до тих, хто зрадив Україну, немає відношення до спецслужб Російської Федерації. Тому це займе час”, - сказав Турчинов.

Він наголосив, що під виглядом українських громадян для отримання біометричного паспорта з окупованих територій можуть прибути російські терористи та диверсанти.

“Перебування на окупованій території може нести дуже негативні наслідки, в першу чергу, для нашої країни, тому що під прізвищем громадянина України може до нас приїхати і шпигун, і терорист, і, скажімо так, той, хто повинен бути за гратами, а не відпочивати в європейських країнах”, - підкреслив Турчинов.

Він також висловив побоювання, що під виглядом українських громадян із біометричними паспортами за кордон можуть направлятися для дискредитації України завербовані російськими спецслужбами громадяни.