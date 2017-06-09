ЄС виступив проти ідеї Порошенка про видачу жителям окупованих територій паспортів старого зразка

Голова представництва Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Євросоюз не підтримує ініціативу президента Петра Порошенка щодо видачі жителям окупованого Криму та окремих районів Донбасу паспортів старого зразка. Про це Мінгареллі сказав на відкритті виставки карикатур «Шлях України до безвізового режиму» у парку ім. Т.Шевченка у Києві.

Читайте такожНадихнулись прикладом ЄС: Канада обіцяє розглянути безвіз із Україною«Ви праві, це величезна радість для Євросоюзу оголосити, що через два дні, всі українські громадяни, і я наполягаю, що всі ті, хто мають біометричні паспорти, зможуть подорожувати до 30 західних європейських країн без будь-яких візових вимог", - сказав він.

Хюг Мінгареллі додав, що наполягає на тому, щоб саме усі українці, і також ті, які проживають в окупованих Криму і окремих районах Донбасу, могли подорожувати до країн-членів ЄС, використовуючи український біометричний паспорт.

"Тому що деякі представники вашої влади заявляли, що люди з Криму і тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, не зможуть одразу ж подорожувати. Це зовсім не відповідає нашому розумінню. Усі українські громадяни, де б вони не жили, і які мають біометричний паспорт, можуть здійснювати подорожі без візи", - наголосив Мінгареллі.

Він зауважив, що ця позиція ЄС була доведена до української влади. "Я не знаю, чи вони погоджуються, але це є реальністю", - підкреслив посол.

Мінгареллі наголосив, що запровадження безвізового режиму для українців є цілком заслуженим досягненням, але нагадав, що для цього Україні необхідно було виконати 144 умови, які були визначені у так званому плані дій щодо візової лібералізації.

На його переконання, виконання зазначеного плану дій стало "двигуном для забезпечення реалізації реформ у дуже важливих сферах українського суспільства".

"Ми сподіваємося, що завдяки цьому новому безвізовому режиму багато українців відвідуватимуть країни-члени ЄС. Це повинно посилити міжлюдські зв'язки, повинно відкрити нові можливості для бізнесу, повинно сприяти культурному обміну, і у більш ширшому сенсі, дозволити великій кількості українців краще пізнати країни-члени ЄС", - сказав Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня президент Петро Порошенко доручив внести на розгляд уряду питання щодо видачі громадянам на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму паспортів старого зразка.

«Якщо виникають проблеми об'єктивно з видачею паспортів тим, хто є на окупованій території (Донбасу) або в Криму, треба проаналізувати нашу нормативну базу і без паспортів їх залишати не можна. Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново, за погодженням СБУ з МЗС, - внести на розгляд Кабінету міністрів позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразка», - зазначив Порошенко.