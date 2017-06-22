Безвіз з ЄС: Турчинов анонсував закон про спецперевірку жителів окупованих Донбасу і Криму для отримання біометрики

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов анонсував подання до Верховної Ради законопроекту щодо врегулювання питання проведення ретельної перевірки осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу для отримання біометричних паспортів. Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО.

Зокрема, за його словами, після початку чинності для України безвізового режиму з країнами Європейського Союзу значно збільшилась кількість бажаючих отримати біометричні паспорти з окупованого Криму та з окупованих територій Донбасу.

«В той же час, не маючи доступу до архівів, що залишились на окупованих територіях, виникає небезпека, що під виглядом українських громадян з окупованих територій доступ до безвізового режиму можуть отримати сепаратисти, громадяни іншої країни, терористи чи представники російських спецслужб», - заявив Турчинов.

«Саме тому, для недопущення подібного, необхідно внести зміни до чинного законодавства, що дозволить здійснювати дуже ретельну перевірку громадян, які прибувають з окупованих територій з метою отримання біометричного паспорту. У випадку виявлення невідповідності поданих даних, таким громадянам повинно бути відмовлено в отриманні біометричного паспорту», - наголосив секретар РНБО.

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З цього приводу він провів нараду з керівниками МВС, Державної міграційної служби, СБУ, прикордонниками та інших відомств.

Також Турчинов повідомив, що для правового врегулювання цього питання було підготовлено відповідний законопроект, «який народними депутатами - членами парламентської коаліції найближчим часом має бути внесений до Верховної Ради».

За словами секретаря РНБО, дуже важливо прийняти цей необхідний для забезпечення безпеки України та Європи закон ще до початку чергових парламентських канікул.

Як повідомляв УНІАН, рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони набуло чинності рішення 11 червня.

Безвізовий режим дозволяє українцям, які мають біометричні закордонні паспорти, перебувати та вільно пересуватися країнами Європи не більш як 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.