Гужві оголосять про підозру до кінця дня – прокуратура

Головному редактору видання «Страна.ua» Ігорю Гужві оголосять про підозру за ст. 189 Кримінального кодексу ("вимагання") до кінця дня. Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожГенпрокуратура опублікувала оперативне відео у справі Гужви«Головному редактору видання «Страна.ua» 23 червня оголосять про підозру за ст. 189 Кримінального кодексу «вимагання», - заявила вона.

«Окрім того вчора затримали особу, яка назвалася його помічником. Ця особа і передала йому кошти, які під час обшуку були знайдені у нього в портфелі. Йому теж підготовлено повідомлення про підозру за цим фактом», - додала Максимець.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко повідомив, що Гужва, затриманий за підозрою у вимаганні та отриманні $10 тис., вимагав ці гроші нібито за неоприлюднення компромату на народного депутата Дмитра Лінька.

У свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян під час Години запитань до уряду в парламенті заявив, що слідчі дії стосовно Гужви велися з 31 березня.

Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua».

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив у Facebook: «За матеріалами ДФС і прокуратури м.Києва затриманий Ігор Гужва, який вимагав та отримав $10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика». Луценко зазначив, що у слідства є відео- та аудіодокази.

Сам Гужва заявив, що обшуки в редакції проводилися за сфальсифікованою справою, і назвав своє затримання "підставою". Депутати фракції «Опозиційний блок» заявили про готовність взяти Гужву на поруки.