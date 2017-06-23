Луценко розповів подробиці справи проти головного редактора Страни.ua Гужви

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів подробиці справи щодо вимагання головним редактором видання «Страна.ua» Ігорем Гужвою у народного депутата 20 тисяч доларів за неопублікування компрометуючих матеріалів.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Житомирі.

«Вчорашню справу також починала ДФС, бо органи правопорядку отримали заяву від народного депутата України про те, що з нього вимагалась сума в 20 тисяч доларів за нерозміщення паном Гужвою на своїх медіа-ресурсах матеріалів компрометуючого характеру. Народний депутат волів уникнути публікацій, які дискредитують його особисте та публічне життя», - заявив він.

«Ця справа була зареєстрована й надана ДФС разом з ними оперативно працювала СБУ, Нацполіція, а процесуальне керівництво здійснювала столична прокуратура», - додав Луценко.

«Раніше було зафіксовано факт вимагання цих коштів, 20 тисяч доларів, а вчора посередник пана Гужви, ним призначений, отримав 10 тисяч доларів цього вимагання, а також в пакеті, в якому був вмонтований радіомаяк, заніс в кабінет пана Гужви, де пізніше з’явилися правоохоронці та виявили дані кошти в портфелі пана Гужви», - зауважив він.

«Можу стверджувати, що при обшуках у Гужви свобода слова не постраждала. Її там не знайшли», - заявив генпрокурор.

«Це не єдине кримінальне провадження щодо нього (Гужви – УНІАН). Ще в минулому році розпочато провадження ДФС проти пана Гужви під звинуваченню у ймовірному ухиленню від (сплати) податків у розмірі 94 млн гривень», - нагадав він.

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Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко повідомив, що Гужва, затриманий за підозрою у вимаганні та отриманні 10 тис. доларів, вимагав ці гроші нібито за неоприлюднення компромату на народного депутата Дмитра Лінька.

У свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян під час Години запитань до уряду в парламенті заявив, що слідчі дії стосовно Гужви велися з 31 березня.

Як відомо, Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua».

На своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко написав: «За матеріалами ДФС і прокуратури м.Києва затриманий Ігор Гужва, який вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика». Луценко зазначив, що у слідства є відео- та аудіодокази.

Сам Гужва заявив, що обшуки в редакції проводилися за сфальсифікованою справою, і назвав своє затримання "підставою".

У свою чергу, депутати фракції «Опозиційний блок» заявили про готовність взяти Гужву на поруки.