Луценко розповів подробиці справи проти головного редактора Страни.ua Гужви
Ще минулого року розпочато провадження ДФС проти Гужви, зазначив Луценко.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів подробиці справи щодо вимагання головним редактором видання «Страна.ua» Ігорем Гужвою у народного депутата 20 тисяч доларів за неопублікування компрометуючих матеріалів.
Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Житомирі.
«Вчорашню справу також починала ДФС, бо органи правопорядку отримали заяву від народного депутата України про те, що з нього вимагалась сума в 20 тисяч доларів за нерозміщення паном Гужвою на своїх медіа-ресурсах матеріалів компрометуючого характеру. Народний депутат волів уникнути публікацій, які дискредитують його особисте та публічне життя», - заявив він.
«Ця справа була зареєстрована й надана ДФС разом з ними оперативно працювала СБУ, Нацполіція, а процесуальне керівництво здійснювала столична прокуратура», - додав Луценко.
«Раніше було зафіксовано факт вимагання цих коштів, 20 тисяч доларів, а вчора посередник пана Гужви, ним призначений, отримав 10 тисяч доларів цього вимагання, а також в пакеті, в якому був вмонтований радіомаяк, заніс в кабінет пана Гужви, де пізніше з’явилися правоохоронці та виявили дані кошти в портфелі пана Гужви», - зауважив він.
«Можу стверджувати, що при обшуках у Гужви свобода слова не постраждала. Її там не знайшли», - заявив генпрокурор.
«Це не єдине кримінальне провадження щодо нього (Гужви – УНІАН). Ще в минулому році розпочато провадження ДФС проти пана Гужви під звинуваченню у ймовірному ухиленню від (сплати) податків у розмірі 94 млн гривень», - нагадав він.
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Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко повідомив, що Гужва, затриманий за підозрою у вимаганні та отриманні 10 тис. доларів, вимагав ці гроші нібито за неоприлюднення компромату на народного депутата Дмитра Лінька.
У свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян під час Години запитань до уряду в парламенті заявив, що слідчі дії стосовно Гужви велися з 31 березня.
Як відомо, Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua».
На своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко написав: «За матеріалами ДФС і прокуратури м.Києва затриманий Ігор Гужва, який вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика». Луценко зазначив, що у слідства є відео- та аудіодокази.
Сам Гужва заявив, що обшуки в редакції проводилися за сфальсифікованою справою, і назвав своє затримання "підставою".
У свою чергу, депутати фракції «Опозиційний блок» заявили про готовність взяти Гужву на поруки.